Gaussin va utiliser les batteries lithium-ion de la société américaine Microvast

Gaussin va utiliser les batteries lithium-ion de la société américaine Microvast









Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Gaussin a annoncé un partenariat stratégique avec la société américaine Microvast, spécialiste des batteries lithium-ion, pour l'intégration de batteries nouvelle génération dédiées à la version électrique et hydrogène de la plateforme pour camions routiers de Gaussin (skateboard).

Grâce à son usine de Clarkeville dans l'Etat du Tennessee, prévue pour être opérationnelle en 2022, Microvast serait en mesure de livrer Gaussin et ses futurs licenciés américains directement depuis son usine américaine qui produira localement les cellules, les modules et les packs assemblés, permettant ainsi de fiabiliser et de raccourcir sa chaine logistique et de poursuivre la construction d'écosystèmes locaux dans chaque région du monde afin d'accompagner la croissance du groupe.

Un schéma identique est prévu en Europe où Microvast pourra livrer les besoins européens de Gaussin pour l'ensemble de la gamme de produits actuels et futurs depuis son usine de Ludwigsfelde en Allemagne.