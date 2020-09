Gaussin va modifier le prix d'exercice des Bons de souscription

Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Les actionnaires de Gaussin sont convoqués en Assemblée générale extraordinaire, le lundi 19 octobre à 14h au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône). Les actionnaires de Gaussin SA sont appelés à se prononcer sur des résolutions proposées par le Conseil d'administration relatives à la modification des conditions d'exercice des BSAR et des BSA-2016NC.

Dans le contexte d'épidémie de coronavirus (Covid-19), le conseil d'administration a décidé que l'Assemblée se tiendra "physiquement" sous réserve du strict respect par les participants des mesures d'hygiène (distanciation, gestes barrière, port du masque) qui seront mises en place en vue de la participation à cette assemblée.

Modification du prix d'exercice des BSAR et des BSA

- à 13h des porteurs de Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR) émis en novembre 2013 et,

- à 13h30 des porteurs de Bons de souscription d'actions émis en juillet 2016 (BSA-2016NC) qui se tiendront à Héricourt avant l'assemblée générale des actionnaires de la société Gaussin.

Au regard de l'arrivée à leur échéance des BSAR et des BSA-2016NC et de l'évolution du cours de l'action de la société au cours des derniers mois, la société souhaite permettre l'exercice des BSAR et des BSA-2016NC pour une période plus longue, et modifier leur prix d'exercice afin de les rendre plus cohérents.

Si les résolutions sont adoptées, le prix de souscription à l'action nouvelle de la société Gaussin attaché à chaque bon sera dorénavant de 3,75 euros, au lieu de 4,50 euros précédemment.

La clause de forçage du BSAR pourra désormais être mise en oeuvre à partir de 4,50 euros, soit 120% du prix d'exercice, au lieu de 5,40 euros précédemment.

- Nombre de BSAR restant à exercer au 30 juin 2020 : 3.174.902 BSAR

- Nombre de BSA-2016NC restant à exercer au 30 juin 2020 : 5.000.000 BSA-2016NC.

L'évaluation des différents bons a fait l'objet d'un rapport d'un expert indépendant.