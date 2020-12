Gaussin : sur le Dakar avec des camions à hydrogène

Gaussin : sur le Dakar avec des camions à hydrogène









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gaussin participera au plus grand rallye raid du monde, le Dakar, en tant que partenaire de l'équipe suisse Rebellion pour l'édition 2021, puis en tant que participant à la course sous la bannière Gaussin à partir de l'édition 2022.

Le soutien en janvier 2021 à l'équipe suisse Rebellion, équipée de deux voitures et d'un camion d'assistance, permettra au Groupe de préparer le Dakar 2022 et de se familiariser avec l'environnement de la course, en lui donnant un statut d'observateur.

A partir de l'édition 2022, et jusqu'en 2024 au moins, Gaussin sera la 1ere équipe au monde Camions 100% hydrogène à concourir au célèbre rallye. Le Groupe participera avec ses propres véhicules à hydrogène, conçus spécialement pour l'épreuve.

Gaussin fera appel à une équipe de pilotes chevronnés. Cette première mondiale a pour objectif d'établir le record d'autonomie dans la catégorie des camions à hydrogène, mais aussi de démontrer la fiabilité et la sûreté de la technologie Gaussin, l'un des pionniers dans ce domaine.

Lancé en 1978 et longtemps connu sous le nom de Paris-Dakar, le Dakar est le plus célèbre rallye-raid du monde. Organisée dès l'origine et jusqu'en 2008 en Afrique, puis de 2009 à 2019 en Amérique du Sud, l'épreuve a eu lieu en Arabie Saoudite en 2020 et continuera à traverser le territoire saoudien jusqu'en 2024 au moins.

Alors que le Dakar s'est donné pour objectif une course 100% "vert" en 2030, avec des étapes de conversion progressive à partir de l'édition 2025, Gaussin souhaite anticiper cette transition énergétique en s'investissant dès à présent dans la compétition.