Gaussin signe un accord de licence exclusif avec Magna,

Gaussin signe un accord de licence exclusif avec Magna,









Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Gaussin , pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce un accord avec Magna International (NYSE : MGA), entreprise spécialisée dans les technologies de mobilité. Magna concède à GAUSSIN une licence exclusive mondiale pour son châssis modulaire, ultra-léger et polyvalent destiné aux applications de poids lourds routiers électriques (BEV) et à hydrogène (FCEV). Cet accord, d'une durée de 20 ans, fait entrer GAUSSIN sur le marché du poids lourd routier.

Renforçant les activités de Gaussin dans la mobilité propre, cet accord exclusif porte sur le développement, l'assemblage et la commercialisation à l'international de nouveaux châssis de poids lourds routiers motorisés électriques et/ou à hydrogène super-allégés en grande série.

Prochains rendez-vous

-Hydrogen Business For Climate : les 13 et 14 janvier 2021 à Belfort

-SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort.