Gaussin signe l'acquisition du solde des actions Metalliance

Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Gaussin signe le contrat d'acquisition de 51,43% du capital de la société Metalliance au profit du Groupe Gaussin. Déjà actionnaire de Metalliance à hauteur de 44,32% depuis 2007, Gaussin détiendra 95,75% du capital à la date d'effet de cession prévue au plus tard le 1er juillet 2020. Cette signature fait suite à l'entrée en négociations exclusives pour le rachat du bloc majoritaire de Metalliance par Gaussin annoncée le 16 avril 2019.

Les origines de Metalliance remontent à 1923 et la société est cotée sur Euronext Access (précédemment Marché libre d'Euronext) depuis 2007, Metalliance est un leader dans le secteur des engins logistiques pour la construction de tunnels, et propose également des machines pour le rail, la route, les carrières et l'énergie avec un important réseau de distribution à l'international. La société possède, en outre, de fortes capacités en R&D, bureaux d'études, fabrications mécanosoudées et assemblage.

En 2018, Metalliance a réalisé un chiffre d'affaires de 27,4 ME, ainsi qu'un Ebitda de 1,7 ME. Metalliance compte près de 130 salariés et réalise une part prépondérante de son activité à l'export avec 7 marques reconnues et plus de 700 véhicules en opération à travers le monde.

Changement de dimension

Suite à cette acquisition, les chiffres de Metalliance seront désormais consolidés dans le Groupe Gaussin. Le nouveau groupe constitué devrait réaliser autour de 50 ME de chiffre d'affaires en 2020 et comptera près de 200 employés avec une stratégie de distribution globale de ses produits sur 5 secteurs d'avenir : ports, aéroports, logistique, souterrain et people mobility, auxquels viendront s'ajouter les matériels de travaux publics (travaux souterrains, routiers, pose de voies et carrières), le tout fondé sur l'innovation constante grâce à l'expertise de Gaussin dans les batteries, l'hydrogène et le véhicule autonome AGV.

Le carnet de commandes fermes consolidé du nouvel ensemble ressort à date à 46 ME.

Synergies fortes avec l'activité de Gaussin

Le rapprochement entre Gaussin et Metalliance, une fois effectif, permettra de réaliser des synergies fortes sur les marchés des équipements mobiles et autour des technologies de batteries électriques et véhicules autonomes, de renforcer la présence à l'international et de développer et optimiser les capacités industrielles des deux sociétés. Gaussin et Metalliance présentent une grande complémentarité des savoir-faire, des moyens d'étude et de réalisation.

Pour Gaussin, cette opération renforce sa stratégie de croissance par l'acquisition de marques iconiques à la rentabilité établie depuis de nombreuses années et lui permet de compléter ses gammes de véhicules destinés aux sites logistiques et industriels, portuaires, aéroportuaires et à la mobilité autonome des personnes par une gamme d'engins destinés aux grands chantiers d'infrastructure.

Jean-Claude Cothenet, actuel Président Directeur Général de Metalliance, continuera d'exercer ses fonctions dans la société, notamment dans l'accompagnement du processus de reprise de Metalliance par Gaussin et ce jusqu'au 31 décembre 2023.

L'opération reste soumise à certaines conditions suspensives.