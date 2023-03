Gaussin se renforce au Canada

(Boursier.com) — Gaussin annonce que ses véhicules ATM et APM, destinés respectivement aux activités logistiques et portuaires, ont été homologués par le ministère des Transports du Canada et par le ministère des Transports du Québec. L'achat et la location de ces véhicules, reconnus comme des véhicules participant à la décarbonation du secteur des transports, seront favorisés par l'octroi de subventions jusqu'à 100.000$ canadiens (autour de 73.000 US$) au niveau fédéral.

Au Québec, la subvention s'élève à 105.000$ (77.000 US$) pour l'APM et 85.000$ (62.000 US$) pour l'ATM. Ces subventions fédérales et provinciales peuvent être cumulées, pour des clients basés au Québec.

Le ministère des Transports du Canada (Transports Canada) a mis en place un programme d'incitatifs pour les véhicules moyens et lourds zéro émission (iVMLZE), destiné aux entreprises et organisations qui souhaitent louer ou acheter un nouveau véhicule moyen et lourd zéro émission. Ce programme octroie des subventions publiques pour l'achat ou la location des véhicules éligibles.

L'ATM 38T (tracteur logistique) et l'APM 75T (tracteur portuaire) ont été homologués parmi les véhicules éligibles aux subventions des autorités canadiennes, au niveau fédéral et au Québec. Cette homologation est une nouvelle reconnaissance internationale de la technologie zéro-émission de Gaussin.

Les incitations des autorités canadiennes vont favoriser et accélérer la conversion à la mobilité décarbonée des entreprises dans la région.

L'homologation des ATM et APM représente ainsi pour Gaussin, au-delà d'une nouvelle reconnaissance de la qualité de sa technologie, une opportunité d'accroître encore sa présence en Amérique du Nord, dans un contexte très porteur pour le Groupe aux Etats-Unis.