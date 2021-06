Gaussin retient plateforme NVIDIA Drive AGX pour sa solution de transport intelligent de marchandises

(Boursier.com) — Gaussin a choisi la plateforme NVIDIA Drive AGX Xavier pour accueillir son système de conduite intelligent centralisé, conçu pour transformer l'industrie du camion et accélérer la transition vers le transport de marchandises zéro émissions.

En avril 2021, GAUSSIN a lancé le premier "skateboard" au monde pour les camions tracteurs ou porteurs de Classe 8 de 18T à 44T, à hydrogène ou tout électrique. La solution -une plateforme roulante, polyvalente et modulaire- s'adresse à la fois aux constructeurs traditionnels de camions et aux nouveaux entrants, ainsi qu'aux constructeurs de carrosseries de camions et aux acteurs des logiciels de navigation autonome. Au-delà, le skateboard de Gaussin vise les entreprises qui souhaitent avoir accès à une plateforme de camion à hydrogène et électriques pour un transport propre et intelligent. Le skateboard Gaussin a pour ambition de devenir la plateforme de référence dans le domaine du camion routier en développant une large communauté de partenaires technologiques de référence, régionaux et commerciaux et en facilitant son intégration par une documentation, formation et standardisation des différentes interfaces mécaniques et logicielles. La plate-forme d'intelligence artificielle NVIDIA Drive AGX Xavier, destinée à la conduite automatisée et autonome, fournira les capacités de super calcul au skateboard Gaussin.

En plus de l'intégration de la technologie NVIDIA Drive, Gaussin envisage d'exploiter d'autres solutions NVIDIA pour ses applications de systèmes autonomes qui comprennent des tâches de conduite, des besoins en bras robotisés et des solutions de gestion de flotte et de site logistique. Gaussin prévoit notamment de passer à NVIDIA Drive Orin pour obtenir des capacités de calcul de haute performance supplémentaires pour l'autonomie de niveau 4.