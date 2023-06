Gaussin : retenu pour 'La Grande Exposition du Fabriqué en France'

(Boursier.com) — Gaussin a été retenu pour participer à la 3e édition de "La Grande Exposition du Fabriqué en France", qui se tiendra au Palais de l'Elysée à Paris, les 1er et 2 juillet prochain. A cette occasion, parrainé par le Président de la République Emmanuel Macron, 100 entreprises en provenance de toute la France présenteront au grand public et à la presse leurs produits 'Made in France'.

Gaussin, qui a été retenu parmi plus de 2.400 candidats, exposera son tracteur logistique hydrogène ATM-H2. Basé sur le skateboard de l'ATM électrique, la version hydrogène du véhicule est le fruit de la R&D de Gaussin. Son développement a été rendu possible grâce à une aide de l'Ademe dans le cadre de l'appel à projet "concours d'innovation i-Nov 2020". Entièrement alimenté à l'hydrogène, l'ATM-H2 permet des opérations zéro-émission et offre des conditions de travail améliorées et les plus silencieuses. Grâce au système de recharge H2 PowerPack utilisant les derniers systèmes de pile à combustible et de réservoir, le temps de rechargement s'élève à 30 minutes pour une utilisation jusqu'à 13 heures. Le véhicule est déjà en déploiement sur le marché nord-américain avec notamment une commande de 20 exemplaires de la part de Plug Power.

La Grande Exposition du 'Fabriqué en France' est le rendez-vous annuel qui met à l'honneur les acteurs économiques s'engageant pleinement dans la fabrication française. Un comité de sélection réuni par les ministres Bruno Le Maire, Olivia Grégoire et Roland Lescure a eu pour mission d'établir la liste des produits présentés aux Français attendus lors de cette exposition.

L'événement s'inscrit dans la politique plus globale du Gouvernement en faveur d'une production française compétitive et décarbonée, marquée notamment par le plan France Relance et France 2030.