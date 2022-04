Gaussin : résultats annuels dans le rouge

(Boursier.com) — Le Groupe Gaussin a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 41,02 millions d'euros en 2021 (20,63 ME au 31 décembre 2020), soit une augmentation de +42% pro forma, et +99% en réel, impacté notamment par la prise en compte de la société Metalliance sur 12 mois en 2021 (acquisition de la société en juillet 2020).

Les ventes et la production s'accélèrent sur le second semestre avec une croissance de +11,8 ME. Le Groupe a de plus finalisé la concession de la licence à Nexport en Australie pour 10 ME. Enfin, les efforts de R&D sont matérialisés par une production immobilisée qui double d'un semestre à l'autre.

L'Ebitda sur le 2e semestre fait un rebond spectaculaire de +14,5 ME à 7 ME, à 21% du chiffre d'affaires et revenus des licences, et le résultat d'exploitation augmente de +12,4 ME à 2,8 ME, soit 8% du chiffre d'affaires.

Sur l'année, l'Ebitda est très légèrement négatif à -0,4 ME. Cette baisse par rapport à l'exercice 2020 s'explique par les coûts liés au développement des nouveaux projet du Groupe (skateboard routier, véhicules à hydrogène...), et au décalage des calendriers de négociation des licences.

Après la prise en compte des dotations et des reprises d'exploitation, soit -6,4 ME, le résultat d'exploitation annuel s'élève à -6,82 ME (+3,6 ME au 31 décembre 2020).

Le résultat net de l'année s'établit à -7,3 ME (+1,3 ME à fin décembre 2020). Néanmoins, le résultat net est positif sur le second semestre à 2,7 ME.

Disponibilités financières

Le Groupe dispose d'une trésorerie de 16 ME au 15 avril 2022. Une augmentation de capital a été réalisée en avril, le Groupe a encaissé 5,7 ME et un emprunt participatif de 2,7 ME a été souscrit par la société Metalliance en avril dans le cadre du plan de relance sur 8 ans, dont 4 ans de différé, visant à financer la croissance de la société et de son besoin en fonds de roulement.

Le Groupe a procédé à des augmentations de capital en 2021 pour un montant net de 11,8 ME afin de financer son développement et ses efforts de recherche et développement.

Le montant total des emprunts et dettes financières du Groupe s'élève à 30,5 ME au 31 décembre 2021 (25,4 ME au 31 décembre 2020) et se compose de 21,8 ME d'emprunts, 7,1 ME d'avances BPI dont 5,4 ME remboursables en cas de succès commercial, et de 1,6 ME de dettes financières liées au crédit-bail.

Perspectives

Le carnet de commandes du Groupe Gaussin, hors redevances sur les ventes futures (royalties) a progressé de 17,9% depuis le 31 décembre 2020 et s'établit à 80 ME au 31 décembre 2021.

Les perspectives d'activité 2022 sont marquées par une croissance de l'activité et de la rentabilité, avec un objectif de chiffre d'affaires de 75 ME et de 100 ME en 2023, grâce notamment au développement de la vente de licences en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient, et de la croissance industrielle en Europe autour des ATM et APM, et dans les filiales du Groupe au Qatar et en Australie.

Le business model de licences devrait contribuer significativement à la croissance du Groupe ainsi qu'à sa profitabilité. Les Etats-Unis et le Canada, où Gaussin dispose de partenaires privilégiés et d'une présence accrue au cours des derniers mois, sont des pays prioritaires et particulièrement ciblés par le Groupe. Gaussin confirme son objectif de signer 40 accords de licences sur les 2 années à venir.

La priorité en termes de production devrait se porter sur les ATM et les APM, dont la fabrication -en Europe- va monter en puissance grâce au nouveau site industriel de Saint Vallier. Gaussin cible notamment les partenaires licenciés et des commandes de la part des grands acteurs américains de la distribution et de la logistique.

L'année 2022 est également l'année de la poursuite et du renforcement des partenariats stratégiques du Groupe, dont celui avec Aramco, avec qui Gaussin partage notamment l'aventure du Rallye Dakar.

Gaussin se renforce par ailleurs comme un groupe intégré, alors que Metalliance l'a rejoint mi-2020. Un nouvel ERP va être mis en place afin de renforcer les synergies entre les diverses activités du Groupe, et assurer une structuration optimale de l'organisation, de la conformité (RSE) et du contrôle interne.

Le projet ERP "One Gaussin", initié à partir de 2022, va permettre de : construire un groupe unifié et accroître les synergies entre les différentes entités du groupe ; accompagner l'accélération de la croissance en France et à l'international ; réduire le temps passé sur des activités transactionnelles pour développer des missions à plus forte valeur ajoutée ; renforcer l'ensemble de la chaine logistique et industrielle ; piloter et fiabiliser les flux financiers.