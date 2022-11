Gaussin : récompensé !

(Boursier.com) — Gaussin a été récompensé dans le cadre du "Prix Monaco pour l'innovation" dans le domaine de l'hydrogène renouvelable et des transports pour son offre H2 Mobility As A Service.

Le Monaco Hydrogen Forum a récompensé le groupe parmi 8 finalistes sélectionnés pour leur innovation dans la décarbonisation via l'hydrogène du transport maritime...