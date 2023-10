Gaussin publie ses résultats semestriels consolidés au 30 juin dans un contexte de déploiement d'une nouvelle stratégie

(Boursier.com) — Groupe GAUSSIN publie ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2023 dans un contexte de déploiement d'une nouvelle stratégie suite au rapprochement avec CSG Group. Le Chiffre d'affaires et revenus de licences sont de 13,6 ME, contre 26,5 ME au S1 2022 soit -49%. L'Ebitda ressort à -10,7 ME, contre -10,7 ME au S1 2022. Le Résultat net est de -23,8 ME, contre -13 ME au S1 2022.

Les Capitaux propres ressortent à -3,1 ME, contre 4,7 ME au 31 décembre 2022. La Trésorerie est de 20 ME au 16 octobre, contre 10,2 ME au 31 décembre 2022. Le Carnet de commande est de 155 ME de commandes fermes au 30 juin 2023.

D'un point de vue financier, les résultats du premier semestre 2023 sont pénalisés par un chiffre d'affaires en baisse de 49% qui s'explique par la montée en puissance industrielle de GAUSSIN et la constitution de stocks et d'encours importants. Pour rappel, le mode de facturation du Groupe basé sur la méthode de l'achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération.

L'EBITDA est identique au 1er semestre 2022 malgré une très faible facturation en retrait de 12,9 millions d'euros. Ce faible niveau de chiffre d'affaires de seulement 13,6 ME n'a pas permis d'absorber l'ensemble des frais fixes des 6 premiers mois de l'année. Le résultat net déficitaire de 23.8 millions d'euros est de plus impacté par l'abandon de plusieurs projets dans le cadre du recentrage stratégique du Groupe GAUSSIN initié en février 2023 autour de ses activités clés, à savoir les véhicules électriques ATM (logistique), APM (portuaire) et TSP (sous-terrain Metalliance).

La faible activité conjoncturelle de ce semestre a impacté la rentabilité. De même, l'impact de l'inflation des coûts des composants et de l'énergie est persistant.

Les résultats devraient s'améliorer au second semestre avec l'augmentation de la facturation liée à la transformation des encours de production en chiffre d'affaires.

Rapprochement stratégique avec CSG Czechoslovak Group

Le 12 octobre 2023, le rapprochement stratégique de GAUSSIN avec CSG Czechoslovak Group (CSG) a permis la mise en place de 15 millions de financement au profit de Gaussin North America. Une seconde tranche de 10 millions d'euros peut être débloquée en fonction des besoins du Groupe.

Ce prêt est susceptible d'être converti en actions de GAUSSIN S.A. sous réserve de l'adoption des résolutions correspondantes par l'Assemblée Générale mixte du 22 novembre 2023. Déjà actionnaire de GAUSSIN SA, le conglomérat tchèque aurait la possibilité de détenir 52,31% sur une base non-diluée et 39,51% sur une base diluée.

Perspectives

Dans le cadre de ce rapprochement stratégique avec CSG, Dmytro Khoruzhyi a été nommé Directeur Général Délégué aux cotés de Christophe Gaussin. D'ici peu, un nouveau comité exécutif sera constitué pour porter autour du directeur général délégué les grandes orientations stratégiques du Groupe.

L'Assemblée Générale du 22 novembre 2023 devra permettre la nomination de 6 administrateurs supplémentaires proposés par CSG, portant à 10 le nombre d'administrateurs du Conseil d'Administration de GAUSSIN.

Le déploiement d'une nouvelle stratégie...

Dans cette perspective de nouvelle gouvernance à venir, les objectifs stratégiques du Groupe sont en cours de revue.

Guidé par son nouvel actionnaire de référence, CSG, le Groupe vise à évoluer d'une entreprise d'ingénierie, tournée vers la R&D, à une société centrée sur la production industrielle en série et l'ingénierie de services.

D'ici la fin de l'année, cette stratégie industrielle et commerciale devrait être dévoilée et adossée à un plan de transformation.

Pour l'instant, les orientations du Groupe sont :

-la priorité donnée à la livraison de l'ensemble des ATM FULL Elec North America.

-la poursuite de la recherche de licenciés potentiels notamment sur les marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et du Moyen-Orient.

-la poursuite de la diminution des frais externes et des frais généraux.

-la recherche d'une rentabilité optimale avec la réduction des coûts d'achat que doivent permettre notamment la diversification des fournisseurs et les renégociations commerciales.

-la mise en pause des investissements en 'R&D' et de certaines activités au profit d'un recentrage sur le coeur de métier, à savoir les commandes de véhicules électriques ATM, APM et souterrain.

Prochains rendez-vous avec l'assemblée Générale du 22 novembre à 11h00.