Gaussin prévoit des essais sur routes ouvertes avec des poids lourds autonomes électriques et à hydrogène

Gaussin prévoit des essais sur routes ouvertes avec des poids lourds autonomes électriques et à hydrogène









Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Gaussin et Hynamics, filiale d'EDF, ont annoncé la signature d'un accord de partenariat pour la mise en oeuvre dès 2021 de 4 projets pilotes permettant de démontrer l'efficacité et la productivité des solutions de transport de Gaussin 100% autonome, fonctionnant à l'hydrogène et à l'électricité. Il s'agira d'essais sur routes ouvertes avec des poids lourds autonomes électriques et à hydrogène sans cabine d'un poids total en charge de 44 tonnes.

Le projet constitue une nouvelle application du " skateboard ", la plateforme modulaire hydrogène et électrique, présentée au marché par Gaussin fin avril dernier.

Gaussin apportera sa solution unique de " Transport as a Service " s'appuyant sur son véhicule autonome hydrogène et Hynamics, qui conçoit et construit des unités de production d'hydrogène, fournira l'hydrogène pour la réalisation des 4 projets. L'objectif est de développer le transport de contenants d'hydrogène par des sites de production d'Hynamics et vers des sites de distribution d'Hynamics, au moyen de camions à hydrogène de Gaussin.

Dès la fin 2021 et courant 2022 et 2023, ce partenariat permettra de réaliser 4 projets pilotes autour des sites Hynamics à Moret-sur-Loing, Belfort, Paris en vue des Jeux Olympiques de 2024, ainsi qu'un site en cours de définition sur des parcours routiers allant de 5 km à 80 km.

Le projet fera d'ailleurs l'objet d'un dépôt de dossier auprès l'ADEME dans le cadre des appels à projet visant à promouvoir les solutions de mobilité à l'hydrogène.