Gaussin présente les premiers véhicules électriques "Made in Qatar" dans son usine de la Qatar Free Zone

Crédit photo © reuteurs

(Boursier.com) — Gaussin , leader dans le domaine de la mobilité propre et intelligente des marchandises et des personnes, a procédé dimanche 13 décembre aux essais des premiers véhicules électriques assemblés au Qatar dans la zone franche de Ras Bufontas. Le Groupe a déployé le premier lot de tracteurs portuaires électriques - l'APM 75T - destinés à QTerminals, opérateur portuaire qui gère et exploite le port maritime de Hamad.

Les essais des véhicules électriques ont eu lieu devant l'usine de Gaussin Advanced Mobility Electric "GAME", filiale de Gaussin et Al Attiya Motors and Trading Co. dans la zone franche de Ras Bufontas, en présence de S.E. Ahmad bin Mohammed Al-Sayed, ministre d'État et président de QFZA, de S.E. Franck Gellet, ambassadeur de France au Qatar, du capitaine Abdulla Mohamed Al-khanji, PDG de Qatar Ports Management Co. (Mwani Qatar), S.E. Abdul Aziz Al Attiya, président de Al Attiya Motors and Trading Co, M. Christophe Gaussin, PDG du Groupe Gaussin, ainsi que M. Neville Bissett, directeur général de QTerminals.

Les tracteurs électriques APM 75T présentés au cours de la cérémonie

Les véhicules entièrement électriques réduiront les émissions de carbone du port maritime de Hamad et soutiendront l'ambition nationale du Qatar en faveur de l'adoption de véhicules électriques dans le secteur des transports publics du pays. Ces véhicules sont capables de fonctionner par temps chaud, ce qui est essentiel pendant les mois d'été au Qatar et dans la région du Golfe, lorsque les températures peuvent dépasser 50oC.

Gaussin a annoncé en juillet 2020 la signature d'une licence exclusive de 20 ans avec le groupe Al Attiya, couvrant ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart Cities, ainsi que la création d'une joint-venture appelée GAME (Gaussin Advanced Mobility Electric) visant à assurer le succès à long terme du partenariat entre les deux acteurs et à accélérer le déploiement de Gaussin Smart et des véhicules zéro émission au Qatar et dans la région.

Pour marquer l'occasion, S.E. le ministre des transports et des communications Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti a déclaré que la production du premier lot de tracteurs électriques pour le transport de conteneurs sur le port de Hamad au Qatar s'inscrit dans la vision du ministère pour soutenir la fabrication nationale et le déploiement des dernières technologies qui sont basées sur la durabilité environnementale et l'énergie propre. Cette étape, a-t-il ajouté, soutient également le programme du ministère visant à renforcer l'industrie, l'expertise et la technologie locale, en plus de localiser au Qatar les processus opérationnels réels de plusieurs projets de mobilité, de transport et de communication de manière à encourager l'esprit d'investissement des entreprises nationales, en vue de réaliser la vision nationale du Qatar pour 2030.

S.E. le ministre a affirmé que la production de ce type de tracteurs portuaires servira la stratégie des véhicules électriques que le MOTC a développée avec les organismes concernés et qui vise à soutenir l'agenda du pays pour un avenir vert. Il a conclu que d'autres usines de véhicules électriques, qui seront établies dans les zones franches du Qatar, contribueront de manière significative à l'évolution rapide des véhicules électriques et à la réalisation de la vision nationale.

S.E. Ahmed bin Mohamed Al Sayed, ministre d'État et président de QFZA a commenté : "Il s'agit d'une étape passionnante pour la vision du Qatar qui consiste à fournir des solutions de transport et de mobilité à énergie propre pour l'ensemble du pays. La production des tout premiers véhicules électriques au Qatar, ici, dans les "zones franches", montre que notre ambition de devenir le principal centre régional du secteur de la mobilité des véhicules électriques devient rapidement une réalité. La QFZA a un rôle clé à jouer pour soutenir la vision nationale en attirant au Qatar des entreprises de premier plan comme Gaussin. L'infrastructure avancée des zones franches du Qatar, l'accès optimisé à la chaîne d'approvisionnement grâce à nos offres logistiques et l'entrée sans faille sur les marchés locaux et régionaux sont des facteurs clés qui font de nous une destination d'investissement attrayante pour les secteurs des véhicules électriques et de la mobilité".

Abdul Aziz Al Attiya, président de Al Attiya Motors and Trading Co. a déclaré : "Al Attiya Motors and Trading Company est très fière de s'associer à Gaussin pour construire ces véhicules spécialisés entièrement électriques au Qatar. Ces véhicules ont été conçus pour faire face aux rudes conditions estivales et contribuer positivement à la réduction des émissions de carbone du port maritime de Hamad. Ils soutiennent l'initiative "Made in Qatar" inspirée par la vision sage de Son Altesse l'Émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ainsi que la poursuite de la Vision nationale du Qatar pour 2030. Nous sommes très fiers de notre partenariat avec les zones franches du Qatar et reconnaissants du soutien inégalé fourni par QFZ pour nous permettre de nous lancer dans une entreprise commerciale aussi révolutionnaire. Le début de la production marque le début de la fabrication des machines les plus avancées technologiquement, destinées à desservir les ports maritimes, les aéroports, la logistique et les villes intelligentes du Qatar, tout en promettant d'offrir des opportunités exceptionnelles qui bénéficieront à la fois à la région et au monde entier".