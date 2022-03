Gaussin présente le premier véhicule autonome et à hydrogène (AGV H2) au monde dédié aux applications portuaires

(Boursier.com) — Gaussin , pionnier du transport propre et intelligent dédiés aux biens et aux personnes, annonce le lancement des premiers véhicules autonomes à hydrogène (AGV H2) pour les ports maritimes. Ces nouveaux véhicules complètent la gamme GAUSSIN de véhicules à hydrogène suite au lancement de l'ATM et de l'APM à hydrogène.

L'AGV peut être utilisé de manière autonome dans un environnement sans infrastructure et à trafic mixte. Il aidera les opérateurs portuaires à passer immédiatement à zéro émission tout en offrant une autonomie plus longue, des ravitaillements plus courts et moins fréquents, ainsi qu'un transport silencieux et efficace.

Les ports font traditionnellement appel à des camions et des tracteurs à moteur diesel fonctionnant en grappe pour déplacer les marchandises vers et depuis les navires. Cela contribue de manière significative aux émissions de CO2. De nombreuses études de faisabilité ont montré que les ports sont des sites idéaux pour la circulation de véhicules de transport et les équipements de manutention des conteneurs fonctionnant à l'hydrogène, car ils constituent un lieu naturel pour le transport, le stockage et les sites de ravitaillement en hydrogène pour diverses applications.

Les coûts de production de l'hydrogène ayant chuté de plus de 50% depuis 2015, les véhicules à pile à combustible alimentés à l'hydrogène constituent désormais une solution viable pour les opérateurs portuaires, qui peuvent ainsi atteindre à la fois l'efficacité des opérations et les objectifs écologiques.