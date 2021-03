Gaussin prépare une nouvelle solution de tracteur à hydrogène autonome

Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Gaussin va tester " Zero-emission Yard Automation ", une nouvelle solution de tracteur à hydrogène autonome équipé d'un bras robotisé, qui est destinée aux grands acteurs de la logistique et du e-commerce.

Des tests en opération réelle sont prévus chez deux grands acteurs de la logistique et du e-commerce aux États-Unis et en Europe mi-2021. L'objectif de ces tests est de confirmer la performance du système dans la configuration des sites clients et prévoir un déploiement commercial avant la fin de l'année 2021.

Le bras robotisé embarqué sur le véhicule permet la connexion et la déconnexion des connecteurs d'air et d'électricité liant la remorque et le tracteur. Ce bras robotisé utilise ses caméras pour reconnaitre automatiquement les types de connecteurs et la manoeuvre de connexion associée pour exécuter cette fonction clé du système logistique.