Gaussin prépare son plan d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte, ordinaire annuelle et extraordinaire, de Gaussin s'est réunie le 31 juillet sur 2e convocation. Le quorum ayant été atteint.

Les actionnaires de la société ont approuvé la quasi-totalité des résolutions ordinaires et extraordinaires agréées.

Les résolutions 6, 7, 8 et 9 n'ayant plus d'objet, celles-ci n'ont pas été mises au vote des actionnaires. La résolution 17 n'a pas pu être mise au vote des actionnaires, faute de quorum.

L'Assemblée Générale s'est déroulée en présence notamment de Tablon SA, société d'investissement de CSG Czechoslovak Group (CSG), qui s'est rapprochée de Gaussin lors de la récente augmentation de capital d'un montant de 15 millions d'euros.

Plan d'actions gratuites

Gaussin a toujours privilégié l'actionnariat salarié comme un moyen de renforcer la cohésion et le lien social dans l'entreprise, de sensibiliser les salariés aux objectifs opérationnels, économiques et financiers de l'entreprise et de stabiliser le capital. Gaussin souhaite que "le succès de l'entreprise puisse bénéficier aux talents qui y ont contribué".

Des plans d'attribution gratuite d'actions 2023 seront ainsi conditionnés à des objectifs d'entreprise spécifiques, mesurables et alignés avec la stratégie du Groupe.

Concernant le plan général, l'atteinte des volumes de fabrication de 329 ATM et la mise en oeuvre du nouvel ERP unifié One Gaussin sont notamment les conditions d'acquisition définitive des actions.

Concernant le plan du Comex, le plan d'attribution gratuite des actions sera conditionné au retour à la rentabilité de Gaussin SA dès 2023 et confirmé en 2024.