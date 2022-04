Gaussin : premières livraisons à Côte d'Ivoire Terminal

(Boursier.com) — Gaussin annonce le début de la livraison des 36 tracteurs électriques APM 75T HE, 24 Powerpacks LMP et 6 stations de charges destinées à équiper Côte d'Ivoire Terminal, le 2e terminal à conteneurs du port d'Abidjan.

Gaussin livre dès cette semaine 14 APM et 2 stations de charge, pour une réception à Côte d'Ivoire Terminal fin avril. Cette commande historique est la plus importante depuis le lancement de l'APM 75T HE, tracteur 100% électrique destiné au transport de containers sur les ports. Elle représente un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros et doit être livrée entièrement sur le 1er semestre 2022.

Gaussin avait annoncé en mars 2019 la signature d'un accord-cadre avec droit préférentiel valable jusqu'au 31 décembre 2025 avec Unicaf, la centrale d'achat du Groupe Bolloré, pour l'APM 75T HE Hot Environment, 100% électrique, équipé du Powerpack LMP de Blue Solutions. L'accord s'est concrétisé par 3 commandes pour les Ports d'Abidjan en Côte d'Ivoire et de Freetown en Sierra Leone.

Des discussions sont en cours pour de nouvelles commandes en 2022 pour d'autres ports opérés par Bolloré Ports.