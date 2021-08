Gaussin participera au Monaco Yacht Show 2021

(Boursier.com) — Gaussin annonce sa prochaine participation au Monaco Yacht Show 2021, salon mondial de référence de la grande plaisance, qui se tiendra à Monaco du 22 au 25 septembre prochains. Gaussin a choisi cet évènement, rendez-vous incontournable des grands constructeurs et des experts du secteur, pour présenter des solutions de propulsion et d'alimentation propres, écologiques et innovantes, destinées à la marine et au nautisme.