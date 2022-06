Gaussin participera à la conférence annuelle de Roth Capital Partners

(Boursier.com) — Gaussin annonce que la direction du Groupe participera à la 8è conférence annuelle de Roth Capital Partners à Londres, du 21 au 23 juin.

Christophe Gaussin (PDG) participera aux réunions des 21 et 22 juin ; Jean-François Sturmel (directeur financier) et Gary Patterson (vice-président exécutif Amérique du Nord) participeront aux réunions des 21, 22 et 23 juin.

Une présentation pour investisseurs sera disponible, le 16 juin, dans la section Investisseurs du site web de Gaussin.