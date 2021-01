Gaussin ouvre une filiale aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Gaussin s'implante aux Etats-Unis à travers la création de Gaussin North America, une filiale détenue à 100% et basée à New York. Christophe Gaussin est le CEO de la nouvelle entité qui dirigera les activités de Gaussin en Amérique du Nord.

La création de Gaussin North America fait suite à la signature de partenariats et accords commerciaux stratégiques ces derniers mois avec des groupes nord-américains, première étape d'un déploiement à grande échelle outre-Atlantique. Fin novembre, Gaussin a annoncé un accord avec Magna International par lequel ce dernier concède à Gaussin une licence exclusive mondiale pour son châssis modulaire destiné aux applications de poids lourds routiers électriques et à hydrogène. Cet accord, d'une durée de 20 ans, fait entrer Gaussin sur le marché du poids lourd routier. D'autre part, Gaussin et Plug Power Inc ont annoncé un partenariat visant à mettre sur le marché en 2021 une gamme de véhicules de transport Gaussin motorisés par ProGen avec l'objectif de décarboniser l'écosystème logistique. Enfin, mi-décembre, Gaussin et Robotic Research LLC ont annoncé un accord stratégique pour collaborer à la fourniture de solutions de véhicules autonomes avec la technologie AD Kit de Robotic Research aux opérations de flottes dans leurs secteurs cibles respectifs.

Gaussin déploiera l'ensemble de ses gammes dans leurs versions électriques et à hydrogène, avec chauffeurs ou autonomes. La future gamme de poids lourds, actuellement en développement, sera également commercialisée avec une ouverture des pré-commandes dès le 1er trimestre 2021.

Gaussin rappelle que le marché américain des véhicules de transport et de logistique est le deuxième au monde après celui de la Chine.