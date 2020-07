Gaussin : octroi d'une licence exclusive à Al Attiya Motors

(Boursier.com) — Gaussin annonce la signature d'une licence exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors and Trading Co., société du groupe Al Attiya, portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart cities. Le contrat comprend un droit d'entrée initial de 20 millions d'euros prenant en compte tous les frais, y compris les frais de développements déjà constatés pour le développement des produits Gaussin, des royalties situées entre 3 et 5% pour les développements futurs et une exclusivité couvrant les principaux pays du Moyen-Orient.

Al Attiya Motors figure parmi les cinq premières entreprises automobiles du Qatar, fournissant des services à la clientèle de classe mondiale et des marques réputées dans les secteurs des voitures, des camions, des équipements de construction, des lubrifiants et des pneus. En plus de la licence accordée par Gaussin à Al Attiya Motors, les 2 sociétés ont décidé de créer une joint-venture dénommée GAME (Gaussin Advanced Mobility Electric) pour assurer le succès à long terme du partenariat entre les 2 groupes et pour accélérer le déploiement des véhicules Gaussin Smart et sans émissions dans la région. La nouvelle société est établie dans la zone franche du Qatar, "une plateforme de classe mondiale offrant des opportunités et des avantages exceptionnels pour se développer dans la région et dans le monde".