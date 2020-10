Gaussin : nouvelles Assemblées générales convoquées

(Boursier.com) — Gaussin annonce que l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et l'Assemblée générale des porteurs de BSAR de la société du 19 octobre 2020 n'ont pas pu se tenir sur première convocation, les quorums requis n'ayant pas été atteints.

Le conseil d'administration a décidé de convoquer une nouvelle Assemblée générale des porteurs de BSAR le 16 novembre à 9h30, et une nouvelle Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 16 novembre à 10h avec les mêmes ordres du jour.

Dans le contexte d'épidémie de coronavirus (Covid-19) et compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, les assemblées générales de Gaussin SA se tiendront à huis clos, hors la présence physique de leurs participants, virtuellement au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône).

Les formulaires uniques de vote et de procuration adressés à la société pour l'assemblée générale à l'occasion de la première convocation resteront valables lors de la deuxième convocation. Les actionnaires sont néanmoins invités à transmettre à la société une nouvelle attestation de participation (incluant la mention du nombre d'actions détenues par l'actionnaire) délivrée par l'établissement bancaire qui détient leur compte.

Il est précisé que la totalité des BSA-2016NC ayant été exercée entre la date de la convocation et la date de l'Assemblée générale des porteurs de BSA-2016NC, l'Assemblée générale des porteurs de BSA-2016NC est devenue sans objet. Il n'y aura donc plus lieu de la tenir.

Par ailleurs, la résolution no2 de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires relative à la modification des conditions d'exercice des BSA-2016NC restant à exercer n'a plus d'objet et ne sera donc plus soumise au vote.

Tous les documents relatifs à cette assemblée générale restent consultables et/ou téléchargeables sur le site internet de la société.