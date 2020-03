Gaussin : nette amélioration des résultats sur l'exercice 2019

(Boursier.com) — L'amélioration de la marge opérationnelle et la facturation des licences, combinées à la réduction des charges du personnel (-20%) ont permis au groupe Gaussin d'atteindre un EBITDA d'exploitation de 3,5 ME en 2019. Le résultat d'exploitation progresse de +20,9 ME en douze mois à -5,4 ME. Après la prise en compte des dotations et des reprises d'exploitation principalement liées à l'évolution du business model, soit -8,9 ME, le résultat d'exploitation s'élève à - 5,4 ME, contre une perte de -26,2 ME en 2018. Le changement de business model du groupe a impliqué des dépréciations d'actifs encore significatives en 2019 pour un montant de 5,5 ME.

Gaussin avait réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires consolidé de 7,3 ME et a facturé 11,5 ME de produits de licences, composés principalement de droits d'entrée à la technologie. Le total des produits de l'activité s'élève ainsi à 18,8 ME en 2019, contre 4 ME en 2018.

La valeur nette comptable de l'actif immobilisé est passée de 35,9 ME début 2018 à 16,5 ME au 31 décembre 2019 soit une diminution de 19,4 ME. Les dépréciations comptabilisées en 2018 et 2019 impliquent des amortissements qui seront en fort retrait sur les prochains exercices. Le résultat net 2019 est négatif à -2,9 ME contre une perte nette de -14 ME en 2018.

Gaussin disposait d'une trésorerie de 3,4 ME au 31 décembre 2019. À noter que sur les 11,5 ME de licences facturées, 4,5 ME de licences et de royalties devraient être encaissés au cours des prochains trimestres, soutenant la trésorerie de la société. Le carnet de commandes, hors redevances sur les ventes futures (royalties) au 23 mars 2020 s'élève à 26,1 ME contre 17,6 ME au 31 décembre 2019 et 8,4 MEUR au 31 décembre 2018. Le groupe a engrangé plus de 11,6 ME de nouvelles commandes depuis le 31 décembre 2019.

Dans la mesure du possible et dans le respect total des normes sanitaires, Gaussin entend assurer la continuité de son activité, même en cas de crise prolongée, en maintenant dans la mesure du possible la production et en gérant au mieux son carnet de commandes. A ce jour, aucune commande client n'a été reportée ou annulée.

Gaussin a décidé d'étendre ses activités industrielles au Qatar, en créant un site d'assemblage dans la nouvelle zone franche et d'y constituer un centre d'Excellence sur les batteries, l'hydrogène et les véhicules autonomes.