Gaussin : nette amélioration des résultats

(Boursier.com) — En 2020, Gaussin affiche un chiffre d'affaires et des licences de 40,6 ME contre 18,8 ME en 2019, soit +115% dont 61% à périmètre comparable.

L'EBITDA se monte à 5,1 ME contre 3,5 ME.

Le résultat d'exploitation est de 3,5 ME contre -5,4 ME.

Enfin, le résultat net est positif à 1,3 ME vs. -2,9 ME.

Les capitaux propres augmentent de 44% à 19,5 ME au 31 décembre 2020.

Le carnet de commandes ferme s'élève à 67,9 ME contre 17,6 ME.