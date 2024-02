Gaussin : net repli du chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Le Groupe Gaussin a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 35,7 millions au cours de l'exercice 2023 (57,1 ME en 2022), soit une diminution des revenus de -37,5% en 2023

L'exercice 2023 a été fortement impacté par une série de contretemps managériaux et industriels qui n'ont pas permis au Groupe d'atteindre les objectifs escomptés.

Le groupe dispose d'une trésorerie de 8,87 ME au 9 février 2024 (6,82 ME au 31 décembre 2023). Elle était de 10,10 ME au 31 décembre 2022.

Le carnet de commandes à 148,55 ME (129,9 ME au 31 décembre 2022).

Perspectives du 1er trimestre 2024

Pour atteindre un retour durable à la rentabilité et à la stabilité, Christophe Gaussin, PDG du Groupe, a enclenché un plan de réorganisation avec des actions concrètes à court terme : se donner les capacités de se transformer ; poursuivre le recentrage stratégique du groupe sur les activités porteuses et matures (logistiques, portuaires et souterrain) ; livrer les clients et réduire les encours de production ; rationnaliser les dépenses et poursuivre la diminution des frais généraux.

Déjà initié en 2023, la rationalisation des dépenses se renforce avec l'objectif d'une baisse globale sur les différents budgets. A titre d'exemple en 1 an, sur Gaussin SA, les dépenses liées aux actions de marketing et de communication ont baissé d'environ 2 ME, celui sur le recours aux prestataires extérieurs de l'ordre de 0,6 ME.