Gaussin met en service les deux tracteurs APM 75T HE opérés par Bolloré à Abidjan

(Boursier.com) — Gaussin a mis en service les deux tracteurs APM 75T HE 100% électriques commandés par le terminal portuaire d'Abidjan, et opérés par Bolloré Ports en 25 mars 2019. Il s'agit du premier terminal en Afrique à recevoir et mettre en opération cette nouvelle technologie dédiée au transport de conteneurs.

Ces tracteurs sont l'aboutissement d'une mise en synergie des expertises de Gaussin dans la conception et la production de véhicules électriques, de Blue Solutions dans la production de batteries électriques et de Bolloré Ports dans la logistique portuaire. Ce partenariat innovant entre entreprises françaises permet le développement de solutions logistiques électriques éco-responsables et idéales pour les environnements extrêmes (tropicaux et désertiques) où la chaleur altère les composants sensibles, notamment les batteries.

L'APM 75T HE Full Elec a notamment été conçu de façon à intégrer les spécifications techniques utilisées par Bolloré Ports sur les ports qu'il opère. Il est la première solution de transport de conteneurs conçue spécifiquement pour les pays chauds, grâce à sa technologie unique de batterie à l'état solide, insensible aux variations de températures extérieures de -20oC à +60oC.

Ce modèle Full Elec HE permet de réaliser d'importantes économies d'exploitation en termes de coûts de maintenance et dépenses énergétiques, sans pollution sonore et de viser 0 émission de CO2, tout en augmentant la productivité, la sécurité et le confort de conduite.