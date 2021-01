Gaussin : livre 7 tracteurs portuaires APM FULL ELEC en Nouvelle-Zélande

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gaussin livre 7 tracteurs portuaires APM FULL ELEC et de 7 remorques portuaires TT à l'opérateur portuaire Néo-Zélandais CentrePort basé à Wellington.

L'expédition par bateau aura lieu en janvier 2021 pour les APM tandis que les TT ont été réceptionnés en décembre 2020.

Situé à Wellington, CentrePort (CPL) est le centre intermodal le plus stratégique de Nouvelle-Zélande, reliant les services routiers, ferroviaires, nationaux et internationaux de transport maritime. La situation géographique centrale de CentrePort, son port naturel en eau profonde abrité et ses installations portuaires modernes lui permettent d'offrir une large gamme de services de fret et de logistique. En choisissant des tracteurs portuaires entièrement électriques, CentrePort prend un engagement majeur pour l'environnement. Le tracteur portuaire APM 75T de Gaussin contribuera à décarboniser totalement le transport horizontal de conteneurs dans le port de Wellington.