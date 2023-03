Gaussin lève 15 ME

(Boursier.com) — Gaussin annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée au profit de Tablon SA, société d'investissement de CSG Czechoslovak Group (CSG).

Cette opération s'effectue avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées pour un montant brut total de 14.999.998,84 euros.

Le prix de souscription est de 2,02 euros par action nouvelle. Il fait ressortir une décote d'environ 19,50%.

L'intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation définitive de cette augmentation de capital a été constate par le Conseil d'administration, réuni le 15 mars.

A l'issue de cette opération, le capital social de Gaussin sera porté de 29.460.122 euros à 36.885.864 euros, divisé en 36.885.864 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0013495298, ALGAU). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

Quelles évolutions ?

Les accords prévoient également la faculté pour le souscripteur de participer à la prochaine augmentation de capital dans la limite des actions disponibles, le droit de demander la nomination de la moitié des administrateurs au Conseil d'Administration de Gaussin tant que le souscripteur disposera d'au minimum 15% du capital social de Gaussin ou qu'il sera l'actionnaire détenant individuellement la participation la plus élevée dans Gaussin, ainsi qu'un engagement du souscripteur de conserver les actions pendant une durée de 2 ans.

Gaussin a l'intention d'utiliser le produit de la vente en vue de financer le fonds de roulement de manière générale.

Cette levée de fonds permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie.

Rappelons que Czechoslovak Group (CSG) est un conglomérat tchèque très diversifié qui se spécialise dans une série d'industries telles que l'ingénierie, l'automobile, le rail, l'aviation et la défense. L'accent mis par l'entreprise sur les marchés d'exportation lui a permis de se constituer une clientèle en constante augmentation qui s'étend sur tous les continents. Avec plus de 10.000 employés et 30 sociétés, Czechoslovak Group est un acteur important sur le marché mondial. Le portefeuille de production du groupe est varié, allant des montres-bracelets aux freins de chemin de fer, en passant par les camions, les systèmes radar et les systèmes de navigation pour les industries civiles et militaires.

Un actionnaire détenant 1% du capital avant la levée de fonds disposerait après l'émission, des 7.425.742 actions nouvelles, de 0,799% du capital.