Gaussin : Le Résultat net ressort à -29,7 ME

(Boursier.com) — Groupe Gaussin publie ses résultats annuels consolidés au 31 décembre 2022. Le Chiffre d'affaires et les revenus de licences grimpent de 8% à 57,1 ME. L'Ebitda est de -18 ME, contre -0,4 ME. Le Résultat net ressort à -29,7 ME, contre -7,3 ME.

La Trésorerie s'inscrit à 20,7 ME au 15 mars 2023.

Le groupe confirme l'objectif d'un retour à la croissance rentable en 2023 avec un objectif de chiffre d'affaires et de revenus de licences supérieur à 100 ME qui s'appuie sur un carnet de commandes fermes de 129 ME au 31 mars 2023.