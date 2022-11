Gaussin : Le résultat net est de -13 ME

(Boursier.com) — Le groupe Gaussin annonce avoir arrêté ses comptes semestriels consolidés clos au 30 juin 2022. Le Chiffre d'affaires et les revenus de licences ressortent à 26,5 ME, contre 20,5 ME au S1 2021 (+29%). Le résultat net est de -13 ME, contre -10 ME au S1 2021

Les capitaux propres sont de 16,6 ME, contre 9,5 ME au S1 juin 2021 (+75%). La trésorerie consolidée s'établit à 8 ME, contre 10,8 ME au S1 2021.

Les perspectives sont solides grâce à un carnet de commandes fermes de 89,5 ME, contre 74,7 ME au 30 juin 2022 (+20%).