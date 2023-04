Gaussin : le groupe canadien Robert commande 6 ATM Full Elec

(Boursier.com) — Gaussin annonce une commande de Groupe Robert pour 6 véhicules ATM Full Elec, dont la livraison est prévue à l'automne 2023.

Avec cet achat, le Groupe Robert, fournisseur de solutions logistiques en Amérique du Nord et principalement au Québec et en Ontario, renforce sa position de chef de file en matière d'innovations écoresponsables.

L'annonce officielle s'est faite ce 3 avril après-midi depuis la Délégation Générale du Québec à Paris en présence de Michèle Boisvert, déléguée générale.

L'ATM Full Elec a déjà fait ses preuves auprès de plus de 45 enseignes en Europe et poursuit son développement outre-Atlantique avec cette nouvelle commande. Le Canada se révèle ainsi comme un nouveau marché prometteur pour Gaussin.

Le groupe bénéficie des retombées commerciales du H2 World Tour, qui a traversé le continent nord-américain en juin dernier, et a permis à Gaussin de nouer des contacts avec le Groupe Robert à Montréal. Par la suite, une visite en France en septembre dernier du président de l'entreprise, Michel Robert, a été l'occasion de tester le véhicule et de visiter la ligne d'assemblage de Saint-Vallier (71). Cet échange a conforté le Groupe Robert dans son choix de l'ATM Full Elec pour assurer la gestion logistique de différents sites opérés par ses soins au Canada.

Les ATM et APM de Gaussin sont désormais éligibles aux incitations financières des autorités canadiennes, qui favorisent l'achat et la location des véhicules s'inscrivant dans une logique de mobilité décarbonée, soit une aide par véhicule de 100.000 $ canadiens de Transports Canada (environ 74.000 US$) et de 85.000 $ canadiens (environ 63.000 US$) de la part du ministère des Transports du Québec. Pour les entreprises de la Province du Québec, ces aides sont cumulables pour un total de 185.000 $ canadiens (environ 137.000 US$).

La livraison est prévue à l'automne 2023 pour les 6 véhicules avec une mise en service et formation sur site par les équipes de Gaussin.