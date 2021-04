Gaussin : lancement d'une plateforme de transition vers des solutions propres pour le transport de marchandises

Gaussin : lancement d'une plateforme de transition vers des solutions propres pour le transport de marchandises









Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — Le groupe Gaussin a présenté une plateforme de transition vers des solutions propres et intelligentes pour le transport de marchandises, baptisée " skateboard " et destinée aux camions routiers classe 8 tracteur ou porteur de 18 à 44 tonnes, hydrogène ou tout électrique.

Gaussin précise que sa solution s'adresse aux constructeurs traditionnels de camions comme aux nouveaux entrants, mais aussi aux carrossiers, aux acteurs du logiciel de navigation autonome. Plus largement, le skateboard cible l'ensemble des acteurs souhaitant avoir accès à une plateforme hydrogène et électrique pour un transport propre et intelligent.

Afin d'accélérer la mise sur le marché, Gaussin prévoit un déploiement mondial dès 2021 à travers un programme de vente de licences d'assemblage et de commercialisation.

Le skateboard contient l'intégralité des composants et systèmes de dernière génération permettant à un camion routier de fonctionner, dont un châssis ultra léger développé par Magna avec un poids inférieur de 400 kg par rapport aux châssis du marché, ainsi que des réservoirs hydrogène, piles à combustibles, moteurs électriques, variateurs, essieux et suspensions.

L'objectif principal du skateboard zéro-émission est d'accélérer la transition vers des solutions propres et intelligentes pour le transport de marchandises.

Les 2 versions de skateboard tracteur et porteur sont disponibles en version hydrogène pour longue distance avec un temps de ravitaillement hydrogène inférieur à 20 minutes pour 800 km d'autonomie et en tout électrique pour courte distance avec un temps de changement de batterie de 3 minutes pour 400 km d'autonomie.

Une filiale du groupe Gaussin dédiée au secteur du camion routier est en cours de création afin de répondre aux besoins spécifiques du secteur en allouant des ressources dédiées.

L'objectif de Gaussin est de produire le skateboard à travers un réseau de licenciés afin d'accélérer son déploiement international. Gaussin ajoute qu'un programme ambitieux de 41 licences sur 36 mois permettrait de viser 5% du marché des camions à énergies propres, soit 450.000 véhicules cumulés d'ici 2031.