Gaussin : lancement commercial de la gamme de véhicules intelligents RDV

Gaussin : lancement commercial de la gamme de véhicules intelligents RDV









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gaussin annonce le lancement commercial de la gamme Rendez-vous (RDV) composée de véhicules intelligents 100% électriques ou à hydrogène destinés aux transports rapides aéroportuaires.

Equipés d'une plateforme automatique de chargement et déchargement, les véhicules sont destinés au transport rapide de tous types de containers à bagages et palettes cargo (ULDs) jusqu'à 40 km/h.

La gamme RDV de véhicules modulaires est disponible en version 2 ou 3 passagers, avec chauffeur ou autonome, électrique batterie ou hydrogène afin d'accompagner la transition vers un transport décarboné de marchandises et répondre à l'ensemble des nouveaux besoins de mobilité en milieu aéroportuaire.

Le lancement commercial du RDV répond à une demande croissante du transport aérien cargo de la part des acteurs internationaux du E-commerce et de la logistique, dynamisés par des achats en ligne en plein essor, avec une croissance de plus de 200 % aux États-Unis depuis la crise sanitaire.

La nouvelle offre de Gaussin consacre en outre la volonté des acteurs E-commerce et logistique de se reporter sur des véhicules propres et, de plus en plus, autonomes. Le Groupe récolte ainsi les fruits de son déploiement de ces dernières années sur ce créneau. Il démontre aussi sa capacité à résister et même à surperformer durant cette pandémie qui met en difficulté nombre de secteurs.