Gaussin lance une levée de fonds de 30 ME en obligations

(Boursier.com) — Gaussin annonce une levée de fonds de 30 millions d'euros en obligations simples via la plateforme d'investissement participatif Lumo, spécialisée dans le financement de projets s'inscrivant dans la transition écologique.

Les deux conventions de partenariat de 30 ME signées sont fractionnées en :

- une offre d'obligations simples dans le cadre d'un financement participatif à hauteur de 8 ME maximum

- un placement privé d'obligations simples au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs à hauteur de 22 ME.

Collecte non dilutive

Les 8 ME de financement participatif seront découpés en plusieurs "tranches" de collecte, qui se succéderont. La première tranche sera affichée avec un objectif de 2 ME, relevable en fonction du rythme des souscriptions.

La collecte, baptisée "Innovation et Mobilité", est ouverte à toutes les personnes physiques majeures qui résident au sein de l'UE, ainsi qu'aux personnes morales qui siègent en France. Il suffit de s'inscrire auprès de la plateforme Lumo et d'avoir un compte validé. L'offre sera visible sur la plateforme le 24 mai 2023. La collecte devrait être ouverte la semaine du 5 juin.

La collecte est constituée d'obligations simples, qui présentent l'avantage de ne pas être dilutives pour les actionnaires. Le capital est remboursé à l'échéance et les intérêts sont versés annuellement. Les titres sont logés au nominatif chez l'émetteur, Gaussin SA.

Les investisseurs peuvent participer à partir de 50 euros et n'ont à payer aucun frais.

Financer la montée en puissance de Gaussin

Cette collecte vise à renforcer les moyens dont Gaussin dispose pour accélérer le développement de sa capacité de production, alors que la dynamique commerciale est particulièrement prometteuse pour le Groupe. Elle vise également à accompagner la montée en puissance de la gamme hydrogène.