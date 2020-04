Gaussin : l'augmentation de capital de 1,2 ME est effectuée

Gaussin : l'augmentation de capital de 1,2 ME est effectuée









Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Gaussin a réalisé l'augmentation de capital annoncée de 1,2 million d'euros, par voie de placement privé. Elle est réalisée auprès d'un cercle restreint d'investisseurs. Cette levée de fonds permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie.

Le montant total de l'augmentation de capital s'élève à 1.200.000 euros et correspond à l'émission de 12.000.000 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,10 euro, soit un taux de dilution global de 5,37%.