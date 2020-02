Gaussin : information sur les résolutions soumises à l'AG et les délégations au profit d'Hyperloop

(Boursier.com) — Gaussin rappelle que ses actionnaires sont convoqués à une Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, le 27 février 2020 à 11 heures au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône). La convocation et les résolutions qui seront soumises à l'Assemblée générale ont été publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO). Parmi les résolutions de l'AG, outre l'autorisation de certaines délégations au Conseil d'administration, il sera notamment demandé aux actionnaires de se prononcer sur les délégations au profit d'Hyperloop Transportation Technologies, sur l'ajustement du prix unitaire maximum d'achat dans le cadre de l'autorisation d'achat par la Société de ses propres actions, sur le regroupement des actions de la société Gaussin et sur l'institution d'un collège de censeurs.

Plus particulièrement en ce qui concerne les délégations au profit d'Hyperloop Transportation Technologies, le prix de souscription par action, en se référant au cours du dollar américain par rapport au cours de l'euro arrêté à la clôture au 14 février, et en prenant pour base le nombre d'actions composant le capital social de Gaussin à ce jour, serait estimé à environ 1,09 euro.

Rappelons qu'Hyperloop est un projet futuriste de transport à grande vitesse proposé initialement par Elon Musk.