Gaussin : Inauguration du terminal à conteneurs CT2 du port de Hamad au Qatar

Gaussin : Inauguration du terminal à conteneurs CT2 du port de Hamad au Qatar









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gaussin , leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce l'inauguration du terminal à conteneurs no2 du port de Hamad, près de Doha au Qatar, équipé par le Groupe. Aussi connu sous le nom de CT2, le terminal a été inauguré en présence de S.E. le Premier ministre et ministre de l'Intérieur Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al-Thani.

Cette inauguration coïncide avec la livraison complète par GAUSSIN de la commande signée en janvier 2020 par QTerminals, l'opérateur du port de Hamad, portant sur 22 tracteurs portuaires type APM 75T HE 100% électriques. Le Groupe achève aussi la livraison des 24 TT Terminal Trailers commandés par QTerminals en décembre 2019.

Selon les accords signés entre les deux parties, QTerminals peut actionner une option pour 30 APM supplémentaires ainsi que 33 TT (Terminal Trailers).

Le projet de développement du CT2, d'une superficie de 403.500 m(2), comprend quatre phases. L'exploitation complète des phases 1 et 2 commencera avant la fin de l'année 2022, tandis que les phases 3 et 4 seront développées plus tard pour augmenter la capacité opérationnelle du port en fonction des besoins du marché local. Avec une longueur de quai de 1 200 m et un tirant d'eau de 17 m à quai, le CT2 aura une capacité annuelle de 2 millions d'EVP (équivalent vingt pieds).