Gaussin : Hyperloop entre au capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GAUSSIN annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 885.032,37 euros, prime d'émission incluse, réservée à Hyperloop Transportation Technologies (HTT) valorisant la société GAUSSIN a 250 millions USD au prix de 9,91 euros par action.

Cette opération a été autorisée par les résolutions no7 et 8 de l'Assemblée Générale mixte de GAUSSIN le 27 février 2020 et vise à renforcer les liens entre les deux sociétés et financer le partenariat portant sur des solutions d'acheminement et de transfert de containers pour les trains Hyperloop à sustentation magnétique. Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'AMF, l'offre des actions de la Société dans le cadre de ce Placement Privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Description de l'augmentation de capital

Lors des décisions prises par le conseil d'administration de GAUSSIN SA du 7 août 2020, faisant usage des délégations données par l'AGE du 27 février 2020, il a été décidé de procéder à une augmentation de capital réservée à Hyperloop Transportation Technologies (HTT) comme suit :

- Par utilisation des résolutions 7 et 8, une augmentation de capital réservée d'un montant d'un montant de 885.032,37 euros (prime d'émission comprise) par émission de 89.307 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 9,91 euros, soit une valeur nominale de 1 euro et une prime d'émission de 8,91 euros par action, correspondant à un taux de dilution de 0,40%. HTT a une obligation de conserver ses actions GAUSSIN pendant au moins 2 ans.

L'intégralité de la souscription a été réalisée par compensation avec la créance d'Hyperloop Transportation Technologies dans les livres de GAUSSIN et la réalisation définitive de cette augmentation de capital a été constatée par le conseil d'administration réuni le 7 août 2020. Pour plus d'information sur ce partenariat, voir le communiqué de presse publié sur le site de la société le 30 octobre 2019 et le communiqué de presse publié sur le site de la société le 27 février 2020.