Gaussin : gros avertissement et grosse chute

(Boursier.com) — Gaussin plonge de 12% à 0,462 euro, logiquement délaissé après un (très) gros avertissement sur revenus. La société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique, a indiqué que son chiffre d'affaires ne devrait pas dépasser les 40 ME pour l'exercice 2023, contre une prévision initiale de recettes supérieures à 100 ME. Cet écart conséquent résulte d'importantes difficultés qui se sont, pour l'essentiel, concentrées au cours du dernier trimestre 2023, explique la firme.

Elle évoque notamment des décalages de livraisons, et, "plus grave encore, par la désorganisation de la société consécutive à la nomination d'un nouveau directeur général délégué ". Ce dernier été révoqué début décembre en raison de graves divergences sur la gestion opérationnelle et financière du Groupe. "Cette crise de gouvernance a empêché l'entreprise d'accélérer la production et les livraisons avant la clôture de l'exercice et ce malgré la reprise en main par la direction historique autour de Christophe Gaussin".

La société précise que "les travaux d'analyse et de préparation des comptes consolidés se poursuivent". Elle tiendra le marché informé de toutes nouvelles évolutions.