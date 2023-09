Gaussin : Gaussin Macnica Mobility (ex-Navya) devient Gama

(Boursier.com) — Gaussin et Macnica Inc, leader mondial japonais des semi-conducteurs, des appareils électroniques, des réseaux et des produits de cybersécurité, annoncent que leur coentreprise Gaussin-Macnica-Mobility, issue de la reprise des actifs de Navya, devient Gama.

Cette coentreprise basée en France est détenue à 51% par Gaussin et à 49% par Macnica.

Son activité est dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises. Elle vise à capitaliser sur la technologie pionnière de Navya, expert de la fourniture de systèmes de mobilité autonome, et à l'associer au savoir-faire et à la puissance commerciale de Gaussin et Macnica pour créer un leader mondial de la mobilité autonome et propre.

Gaussin Macnica Mobility devient Gama

Gama est la nouvelle marque commerciale de la coentreprise Gaussin Macnica Mobility.

Le nom Gama créé à partir de la contraction des deux groupes (Gaussin et Macnica) représente aussi la 3e lettre de l'alphabet grec, régulièrement utilisée dans le domaine scientifique, en parfaite adéquation avec l'ADN de l'entreprise : "une R&D à la pointe de la conduite autonome multi-plateforme au service des opérations de nos clients".

Gama se concentre sur 5 marchés clés où Gaussin et Macnica sont déjà bien implantés : la logistique, les ports, les aéroports, les sites industriels et le transport public et privé de passagers.

La société est divisée en 2 unités commerciales, l'une offrant des solutions complètes pour le déplacement autonome de marchandises (conteneurs, remorques, bagages...) et l'autre fournissant des solutions durables et innovantes pour la mobilité des personnes.

Cette complémentarité d'expertise confère à Gama une position de leader dans le développement de systèmes de conduite autonomes multi-plateformes et assoit sa croissance à travers les usages off-road tels que l'ATM, l'APM et l'AGV de Gaussin, le tract de Charlatte Autonom et les applications relatives à sa technologie autonome de niveau 4 pour le transport de passagers.