Gaussin : Gary Patterson nommé Vice-Président, Relation client et Opérations

Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Gaussin annonce la nomination de Gary Patterson en tant que Vice-Président en charge de la Relation client et des Opérations. Il aura pour mission d'optimiser l'expérience client à travers les services, le déploiement ou encore le support. Diplômé de la Boston University, âgé de 58 ans, il apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information en B2B. Expert de la conduite du changement, il sait faire appel à des solutions innovantes reposant sur l'exploitation de données, explique Gaussin.

Avant de rejoindre Gaussin, il a occupé le poste de directeur des opérations chez Bestmile, fournisseur suisse d'une plateforme de gestion de flotte pour des acteurs de la mobilité visant à déployer, gérer et optimiser les flottes de véhicules, autonomes ou non. À ce poste, il était responsable des partenariats stratégiques mais aussi des opérations clients - comprenant les opérations de déploiement et d'accompagnement. Avant de rejoindre Bestmile, il a occupé le poste de vice-président en charge de la technologie auprès de Dell Technologies, contrôlant l'infrastructure de gestion du cloud et la fourniture de logiciels.