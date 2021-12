Gaussin, GAM QATAR et GWC annoncent un partenariat pour tester les tracteurs électriques à zéro émission et les solutions yard automation de Gaussin

(Boursier.com) — GAUSSIN , pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, GAM QATAR et GWC (GWCS.QA), le principal fournisseur de solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement du Qatar, ont signé un partenariat pour tester les tracteurs électriques à émission zéro et les solutions yard automation de Gaussin dans plusieurs entrepôts de GWC, y compris le parc logistique Al Wukair de GWC au Qatar.

Le partenariat a été signé au cours de la visite officielle du Président de la République française, Emmanuel Macron, au Qatar.

GAUSSIN, GAM et GWC effectueront un test au premier trimestre 2022 de deux tracteurs zéro émission Gaussin, l'ATM 38T avec équipage, et l'ATM 38T autonome équipé d'un bras robotisé, la technologie unique de GAUSIN pour coupler et découpler le camion de la remorque, permettant un processus complet d'automatisation du chantier.

Le test sera effectué sur différents sites GWC au Qatar, y compris le parc logistique Al Wukair.

"En combinant nos connaissances approfondies des opérations complexes des chantiers et des terminaux avec des algorithmes robotiques révolutionnaires, nous fournissons des solutions efficaces pour réduire les erreurs, améliorer la sécurité et la productivité. Nos ressources, notre connaissance des processus logistiques, nos partenaires de classe mondiale et nos approches technologiques ont fait de GAUSSIN un leader du secteur de l'automatisation des chantiers et des terminaux, et nous sommes heureux de tester notre solution avec GWC, l'une des principales sociétés de logistique du Moyen-Orient et un pionnier en matière de solutions logistiques durables et intelligentes, afin de mesurer l'efficacité de notre système dans le contexte de leurs opérations", a déclaré Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

"Nous avons été l'une des premières entreprises de la région à créer un département d'amélioration des processus composé d'ingénieurs de processus rationalisés, nos professionnels Six-Sigma ont travaillé sans relâche pour améliorer chaque processus afin de le rendre plus durable et plus compétitif. C'est le résultat de notre expertise acquise au fil des ans en tant que partenaire logistique privilégié des secteurs public et privé", a déclaré Ranjeev Menon, Group CEO de GWC. "Notre alliance avec GAUSSIN - GAM QATAR reflète notre engagement à innover et à être pionnier dans le domaine de la logistique. Ce partenariat s'aligne également sur nos objectifs environnementaux. En déployant des camions de chantier électriques et autonomes dans nos plateformes logistiques, GAUSIN nous permet d'offrir à notre clientèle des services plus efficaces, transparents et durables. Nous reconnaissons l'expertise de GAUSSIN dans la fourniture de services de classe mondiale et technologiquement avancés et nous sommes convaincus qu'ils apporteront une immense valeur ajoutée à nos opérations et aux normes du secteur", a-t-il ajouté.