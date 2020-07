Gaussin : forte hausse du carnet de commandes

(Boursier.com) — Gaussin a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 3,02 ME contre 13,7 ME sur la même période l'an dernier qui intégrait 11,5 ME de produits de licences.

Le groupe, en intégrant METALLIANCE, désormais consolidée à 100% depuis le 1er juillet 2020, dispose d'une trésorerie de 24 ME au 22 juillet 2020. A noter que sur les 20 ME de la licence concédée au groupe Al-Attiya, 12 ME ont été versés et 8 ME (hors royalties) devraient être versés au cours des prochains trimestres, soutenant d'autant la trésorerie de la société.

Le carnet de commandes, en intégrant METALLIANCE et hors redevances sur les ventes futures (royalties), s'élève à 89,5 ME au 30 juin 2020. Gaussin a enregistré une vive accélération de ses commandes pendant la période de confinement due à la crise du Covid-19. Ainsi, entre la mi-mars 2020 et le 30 juin, les commandes se sont élevées à environ 35 millions d'euros dont 150 ATM auprès de Blyyd.

Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires de METALLIANCE s'est élevé à 8,53 ME, contre 10,83 ME au premier semestre 2019. D'après le groupe, les revenus consolidés sur l'ensemble de l'exercice 2020, avec Métalliance consolidé sur 6 mois, devraient être de l'ordre de 28 millions d'euros, auxquels s'ajoureront les revenus de licences.