Gaussin : forte hausse des revenus en 2020

(Boursier.com) — Gaussin a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 20,3 ME au cours de l'exercice 2020, soit +178%, impacté notamment par l'acquisition en juillet 2020 de la société Metalliance.

Par ailleurs Gaussin a facturé 20 ME de produits de licences en 2020, +75%, liés à une licence exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors and Trading Co. portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart cities

Le total des produits de l'activité s'élève ainsi à 40,3 ME en 2020, contre 18,8 ME en 2019, soit une croissance des revenus d'environ 115% en 2020 et de 61% à périmètre comparable.

La trésorerie atteint 16,2 ME au 31 décembre 2020 contre 3,4 ME en 2019.

Le carnet de commandes s'élève à 67,9 ME hors options au 31 décembre 2020 contre 17,6 ME au 31 décembre 2019...