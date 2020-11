Gaussin et Plug Power annoncent un partenariat stratégique pour développer des véhicules de transport à hydrogène

Gaussin, pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, et Plug Power Inc, l'un des principaux fournisseurs de moteurs à hydrogène et de solutions de ravitaillement permettant la mobilité électrique, annoncent un partenariat visant à mettre sur le marché en 2021 une gamme de véhicules de transport Gaussin motorisés par ProGen avec l'objectif de décarboniser l'écosystème logistique.

Les solutions intégrées, allant des tracteurs pour terminaux Gaussin alimentés par ProGen aux véhicules autonomes, utiliseront de l'hydrogène vert produit par la meilleure solution d'électrolyseur PEM de Plug Power.

Un lancement commercial des premiers véhicules prévu début 2021

Gaussin, un pionnier des véhicules logistiques à hydrogène, dispose de plus de deux décennies d'expérience dans le déploiement de véhicules sans émissions en Europe, au Moyen-Orient et en Asie dans les centres logistiques, les ports maritimes et les aéroports. En intégrant les moteurs à hydrogène ProGen de Plug Power, leader du secteur, Gaussin se positionne encore davantage comme un équipementier clé dans l'économie émergente de l'hydrogène. Plug Power et Gaussin cibleront de nouveaux marchés pour l'hydrogène, notamment les centres logistiques, les ports maritimes et les aéroports en Europe, aux États-Unis et à travers le monde. Les premiers véhicules devraient être disponibles sur le marché au début de l'année 2021.

Plug Power est le premier fournisseur de moteurs à pile à combustible à hydrogène et le plus grand utilisateur d'hydrogène liquide au monde. La société fournit des solutions de piles à hydrogène et à combustible pour les applications de mobilité électronique, en proposant une gamme de piles à combustible de 30 à 125 kW pour les parcs de véhicules lourds et les véhicules routiers. Les moteurs modulaires à pile à combustible ProGen de Plug Power s'échelonnent entre 30 à 125 kW, et sont conçus pour que des constructeurs équipementiers comme Gaussin puissent les intégrer dans des véhicules à zéro émission. La société met en oeuvre une stratégie visant à accélérer son activité d'électrolyseur PEM aux États-Unis et en Europe, en exploitant les canaux de distribution et en développant un réseau évolutif de plusieurs mégawatts pour la production d'hydrogène vert.

Promouvoir des solutions à hydrogène vert aux États-Unis, en Europe et ailleurs

"Nos partenariats avec les équipementiers leaders, comme Gaussin, nous permettent de mettre en place des solutions écologiques pour l'hydrogène aux États-Unis, en Europe et au-delà", déclare Andy Marsh, PDG de Plug Power. "Nous travaillons à l'intégration des moteurs ProGen dans les applications de transport de marchandises et de véhicules routiers avec les meilleurs partenaires de chaque catégorie pour rendre les marchés du fret et de la logistique plus écologiques grâce à nos solutions d'hydrogène vert et d'énergie durable".

"Gaussin salue ce nouveau partenariat avec Plug Power alors que le Groupe poursuit sa pénétration du marché des véhicules de transport de marchandises durables. En effet, Plug Power a déployé plus de 38.000 systèmes de piles à combustible pour l'e-mobilité, plus que quiconque dans le monde", déclare Christophe Gaussin, PDG de Gaussin. "L'hydrogène est une solution de carburant stratégique à l'échelle mondiale, et Gaussin entend être un fournisseur de solutions de premier plan pour les véhicules zéro émission. Cet écosystème unique est suffisamment mature pour un déploiement rapide de la gamme de véhicules à hydrogène et autonomes de GAUSSIN dans les centres logistiques, les ports, les aéroports et maintenant sur les routes avec des poids lourds porteurs et tracteurs."

Ce partenariat est également une nouvelle étape pour Gaussin en Amérique du Nord après la signature récente d'un partenariat avec Magna, le géant canadien des technologies de la mobilité. Il devrait contribuer à renforcer les activités de Gaussin avec les géants de la logistique et du e-commerce. Gaussin vise en effet à fournir un excellent service local pour la maintenance et la mise en service d'équipements, notamment des batteries et des piles à combustible.