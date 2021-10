Gaussin et Neolix remportent le Dubai World Challenge 2021

(Boursier.com) — Gaussin a remporté pour la 2e fois consécutive le Concours mondial du véhicule autonome, le Dubaï World Challenge 2021. Pour cette nouvelle édition, Gaussin s'est présenté en consortium avec Neolix Chine, leader chinois de la mobilité autonome pour la livraison de marchandises au dernier kilomètre sur route publique.

Gaussin et Neolix se partageront le prix de 1 million de dollars offert au vainqueur.

Rappelons que le Dubai World Challenge est un concours international pluriannuel conçu pour les chefs de file de l'industrie, les start-up et les universités qui travaillent sur les problématiques de transport auxquels sont confrontées les villes du monde. Il s'agit du plus prestigieux concours mondial avec une dimension globale dans ses perspectives et non limitée par pays ou région.