Gaussin et Lhyfe signent un partenariat stratégique

(Boursier.com) — Gaussin et Lhyfe ont signé une lettre d'intention (Memorandum of Understanding) en vue d'un partenariat stratégique. L'accord doit permettre "d'accélérer le développement de la mobilité hydrogène sur les sites portuaires, aéroportuaires et logistiques en proposant une solution globale de production et distribution de mobilité décarbonée". Les deux acteurs vont étudier la possibilité de développer une solution de mobilité renouvelable globale associant les véhicules à hydrogène de Gaussin et l'hydrogène vert et renouvelable produit par Lhyfe. Ce partenariat comprend également un volet commercial visant à identifier des clients potentiels en France et à l'international, susceptibles d'être intéressés par une telle solution de mobilité renouvelable globale à destination des sites logistiques, portuaires et aéroportuaires.

Lhyfe produit de l'hydrogène vert et renouvelable à partir d'eau et d'énergies renouvelables (par électrolyse de l'eau). La société, qui a inauguré son premier site de production en 2021, dispose d'un pipeline commercial représentant une capacité totale de production installée de 9,8 GW à l'horizon 2030 (donnée à mi-septembre 2022). Elle souhaite développer et opérer des sites de production d'hydrogène vert et renouvelable à travers l'Europe pour décarboner les transports et l'industrie. L'activité de Lhyfe est ainsi complémentaire de celle de Gaussin, qui conçoit des véhicules de manutention lourde fonctionnant à l'hydrogène. Conscientes des synergies possibles, Lhyfe et Gaussin "souhaitent proposer une solution globale de mobilité à hydrogène vert pour l'écosystème du transport et de la logistique".