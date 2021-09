Gaussin et HRS annoncent un partenariat stratégique

(Boursier.com) — Gaussin , pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, et HRS - Hydrogen-Refueling-Solutions, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annoncent la signature ce jour d'un term-sheet visant la mise en oeuvre d'un partenariat exclusif sur le territoire des Etats membres de l'Union Européenne pour la fourniture de 36 stations hydrogène HRS entre 2021 et 2026, destinées à accompagner le déploiement de solutions de mobilité hydrogène clé en main de Gaussin, pour les applications on-road et off-road.

A l'occasion de cette opération, HRS s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital de GAUSSIN pour un montant de 7 ME en numéraire au prix unitaire de souscription des actions nouvelles de 6,20 euros.

L'intégration de HRS dans l'écosystème hydrogène de GAUSSIN et son apport d'expertise en matière de station, élément clé de la chaîne de valeur, va permettre d'unir les forces de chaque partenaire pour proposer une offre globale de mobilité décarbonée qui permettra d'accélérer l'adoption de cette énergie parfaitement adaptée aux applications de véhicules lourds de Gaussin.

En détail, ce partenariat vise la mise en place d'une solution clé en main commercialisée par GAUSSIN, comprenant des véhicules zero-emission aux multiples usages (aéroportuaires, logistiques, portuaires, Smart Cities, routières) issus des innovations technologiques de son centre de recherche et développement, et la station de ravitaillement hydrogène HRS de dernière génération. Les stations seront fabriquées sur le site de HRS dans la Métropole Grenobloise.