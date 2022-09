Gaussin et Floatinn s'associent pour réinventer la mobilité des catamarans

(Boursier.com) — GAUSSIN , pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, et FLOATINN, société basée à Genève spécialisée dans les croisières en catamaran sur le Lac Léman, annoncent la signature d'un term sheet en vue d'un partenariat stratégique dans le domaine de la mobilité sur l'eau. L'accord vise à remplacer le moteur diesel normalement utilisé sur les catamarans par un système à hydrogène incluant un moteur électrique, une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène afin de convertir la navigation à la mobilité verte.

FLOATINN est un acteur reconnu du tourisme et des loisirs à Genève. Opérateur de croisières souhaitant se convertir à l'hydrogène, l'entreprise s'inscrit dans une activité complémentaire à celle de GAUSSIN, spécialiste de la mobilité fonctionnant à l'hydrogène. Conscientes des synergies possibles entre leurs domaines d'activité, FLOATINN et GAUSSIN souhaitent proposer une solution de mobilité propre pour le transport de passagers sur le lac Léman.

GAUSSIN développe et met sur le marché une gamme complète de Powerpack hydrogène compacts et intégrant l'ensemble des composants permettant la production de l'énergie électrique alimentant les moteurs électriques et/ou l'ensemble des besoins en énergie des bateaux. La gamme propose trois Powerpack pour répondre aux différents besoins et aux différentes tailles de bateaux : FUEL CELL M de 15 KW, le FUEL CELL L de 60 KW, le FUEL CELL XL de 125 KW.

Cette technologie permet à GAUSSIN, dont l'empreinte est forte dans les secteurs logistiques, portuaires et aéroportuaires, d'accélérer son développement sur le marché de la navigation de plaisance et de transport de passagers. Ce partenariat vient concrétiser les avancées de GAUSSIN sur ce marché.

Outre l'innovation technologique, GAUSSIN a développé une approche globale de l'environnement portuaire appelée Ports H2 Mobility As a Service, intégrant l'ensemble de la chaîne d'un projet portuaire allant de la production et la distribution d'hydrogène, aux solutions de mobilité jusqu'aux opérations permettant une facturation à l'utilisation du client final.

"En tant que passionné de navigation, marin dans l'âme, j'ai à coeur la préservation de notre environnement et je suis déterminé à contribuer, à travers ce partenariat, à la décarbonisation du secteur maritime. Acteur phare du tourisme sur le lac Léman, FLOATINN a pour ambition de présenter le premier catamaran fonctionnant à l'hydrogène et de promouvoir avec GAUSSIN cette technologie auprès d'un large public", déclare Jean-Luc Oestreicher, associé-gérant de FLOATINN.