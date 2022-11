Gaussin émet pour 5 ME d'obligations non convertibles

(Boursier.com) — Gaussin a signé le 28 octobre avec RiverFort Global Opportunities et YA II PN, un contrat pour un emprunt obligataire d'un montant nominal total de 5.000.000 EUR réalisé par l'émission de 500 obligations simples non-convertibles en actions d'une valeur nominale unitaire de 10.000 euros et l'émission réservée limitée à 1.250.000 bons de souscription d'actions (BSA).

Les obligations non-convertibles en actions et les BSA ont été souscrits par RiverFort Global Opportunities PCC LTD et par YA II PN, Ltd, et sont librement cessibles par leurs porteurs.

Les obligations émises sont des obligations simples, non-convertibles en actions, et ont une maturité de 4 ans à compter de leur émission. Elles portent intérêt au taux de 3 % par an payable à l'échéance, avec un intérêt additionnel de 2 % par mois en cas de survenance d'un cas de défaut tel que prévu au contrat d'émission.

Chaque BSA donnera droit à une action GAUSSIN. Le prix de souscription des BSA, s'élevant à 0,30 EUR par BSA, soit une souscription totale de 375.000 EUR, a été libéré par versement en espèces.

Le prix d'exercice des BSA est égal à la moyenne des cours de clôture de l'action GAUSSIN enregistrée au cours des vingt séances de bourse précédant leur date d'exercice, moins une décote de 15 %, arrondi au millième le plus proche. Les BSA arriveront à expiration le 30 septembre 2026.